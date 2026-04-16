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Presidente da Caixa dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

Carlos Vieira fala sobre financiamento imobiliário, microcrédito e mais

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O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, falou sobre as expectativas de crescimento do financiamento imobiliário no Brasil em entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quinta-feira (16).

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