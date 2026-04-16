Presidente da Caixa dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, falou sobre as expectativas de crescimento do financiamento imobiliário no Brasil em entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quinta-feira (16).



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