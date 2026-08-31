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Brasil e EUA começam nova fase de negociações sobre tarifaço

Reunião vai acontecer na tarde desta segunda (31), depois de Lula e Trump conversarem por telefone

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil e os Estados Unidos iniciaram uma nova fase de negociações sobre as tarifas aplicadas aos produtos brasileiros, após uma ligação entre os presidentes Lula e Donald Trump.

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