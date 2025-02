'Brasil é um país muito dependente de dólares', explica economista

Em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (4), a economista Carla Beni comentou a queda do dólar, que fechou a segunda-feira (3) a R$ 5,81 . A moeda enfrenta sua maior sequência de queda em 20 anos, com 11 dias.



“A questão do câmbio do dólar tem alguns fatores muito importantes que acabam oscilando muito para a gente. O Brasil é um país muito dependente de dólares, fica muito vulnerável à oscilação do câmbio. [...] O fator central tem sido o governo americano. Quando você tem essas oscilações, veja, 30 dias de trégua [nas tarifas] que os Estados Unidos e o México deram, o dólar já cai”, explica a economista.