Brasil fecha inflação de 2025 dentro da meta do governo

Índice de preços ao consumidor fechou o ano em 4,26%; em 2024, inflação foi de 4,83%

Conexão Record News|Do R7

A inflação no Brasil, em 2025, fechou em 4,26%, dentro da meta do governo e abaixo do valor do ano anterior, que foi de 4,83%.

