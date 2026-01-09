Brasil fecha inflação de 2025 dentro da meta do governo
Índice de preços ao consumidor fechou o ano em 4,26%; em 2024, inflação foi de 4,83%
A inflação no Brasil, em 2025, fechou em 4,26%, dentro da meta do governo e abaixo do valor do ano anterior, que foi de 4,83%.
