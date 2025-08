Brasil não deveria envolver terras raras em negociações sobre tarifaço de Trump, diz economista

O Brasil precisa pensar sobre como vai usar suas reservas de terras raras , alerta a economista Carla Beni. Ao Conexão Record News desta terça-feira (5), Carla explica que o país possui a segunda maior reserva no mundo de um conjunto de minérios essenciais para o desenvolvimento tecnológico, o que trem atraído a atenção de países como Estados Unidos e China.



Devido ao valor desses recursos, o governo federal avalia aprovar a exploração deles por empresas americanas em troca de menores tarifas comerciais com a Casa Branca. Entretanto, a especialista considera este dilema como “uma oportunidade para o nosso desenvolvimento e para uma melhoria de renda”.



A economista conclui que o assunto do tarifaço de Trump deveria ficar “em segundo plano” em relação à oportunidade que essas terras raras oferecem. A reserva natural, avalia Carla, é digna de “planejamento de longo prazo estratégico”.