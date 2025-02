Brasil ocupa sétimo lugar em ranking de transparência sobre gastos tributários

Em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (25), o economista Igor Lucena comenta a sétima colocação do Brasil no ranking de transparência sobre gastos tributários federais, promovido pelo Tax Expenditures Lab, o Conselho de Políticas Econômicas e o Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade. O país está atrás da Coreia do Sul, Canadá, Alemanha, França, entre outros, mas à frente de Estados Unidos, Chile, Reino Unido e Espanha.



Segundo o especialista, apesar da boa posição no ranking , o Brasil precisa mostrar os resultados de forma técnica. “Nós precisamos fazer uma análise muito clara dos benefícios tributários e fiscais que são concedidos a grupos específicos, a projetos específicos e se, de fato, está trazendo benefícios para a sociedade ou apenas aumenta o déficit público.”