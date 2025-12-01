Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil perde R$ 1 trilhão por ano com transições no trabalho

Pesquisa aponta maior ineficiência da economia brasileira na mudança entre empregos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Uma pesquisa sobre transição no ciclo trabalhista aponta maior ineficiência da economia brasileira na mudança entre empregos. Os brasileiros levam, em média, 42 semanas para encontrar um novo emprego depois de deixar um posto de trabalho, segundo a Pearson, empresa multinacional de educação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • mercado-de-trabalho
  • conexao-record-news
  • Economia
  • Emprego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.