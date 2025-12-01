Brasil perde R$ 1 trilhão por ano com transições no trabalho

Uma pesquisa sobre transição no ciclo trabalhista aponta maior ineficiência da economia brasileira na mudança entre empregos. Os brasileiros levam, em média, 42 semanas para encontrar um novo emprego depois de deixar um posto de trabalho, segundo a Pearson, empresa multinacional de educação.



