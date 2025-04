Brasil precisa criar laços com outros países para diminuir dependência do dólar, diz economista

A cotação do dólar abriu a segunda-feira (7) em alta, em decorrência das tarifas aplicadas pelo governo americano na última semana. Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Rodrigo Simões comenta a situação da moeda americana, que voltou a se aproximar de R$ 5,90 , em relação ao real.



A expectativa com a queda do dólar , segundo Simões, era de ganhar fôlego para o controle da inflação , diminuindo a taxa de juros brasileira . “Isso significa [a alta da moeda] que os produtos tendem a ficar mais caros, porque boa parte dos produtos que o Brasil precisa são produtos importados, e esses produtos são comprados em dólar”, explica o especialista.



Simões ainda aponta a necessidade de as nações trabalharem a economia visando reduzir a dependência da política americana . “Deixa uma mensagem, que é para os países começarem a fazer uma lição de arrumação da casa para poder não depender tanto assim de um país. Nós temos também que criar laços com outros países”, completa.