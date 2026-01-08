Logo R7.com
Brasil tem segunda maior saída de dólares da história em 2025

Segundo Banco Central, fluxo cambial atingiu mais de US$ 33 bilhões

Conexão Record News|Do R7

O Brasil registrou a segunda maior saída de dólares da série histórica, iniciada em 1982; o fluxo cambial total ficou negativo em mais de US$ 33 bilhões.

