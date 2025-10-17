Logo R7.com
Brasil vai vender seis milhões de barris de petróleo à Índia

Geraldo Alckmin viajou ao país em busca de oportunidades comerciais

Conexão Record News|Do R7

O Brasil vai vender 6 milhões de barris de petróleo à Índia. A Petrobras assinou o contrato ao longo de um ano. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi para a capital indiana, para fortalecer as relações comerciais energéticas entre os dois países.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

