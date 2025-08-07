'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista

“O Brics tem atrapalhado muito o Brasil”, diz Hugo Garbe, economista, ao comentar a reação do governo brasileiro às tarifas dos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump anunciou uma taxa secundária de 50% para países que compram petróleo russo, como Brasil e Índia. Para Garbe, o país ficou isolado ao defender a troca do dólar como moeda principal do mundo, enquanto China e Índia recuaram.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quinta-feira (7), o economista aponta que “nessa guerra comercial, a gente vem perdendo de forma significativa”. Ele alerta que, mesmo com possível aumento de exportações para a China, isso não compensaria a perda na relação com os Estados Unidos. “É um risco econômico”, afirma, destacando que a parceria com os norte-americanos é de longa data.



Garbe ressalta que o Brasil não deve escolher lados, já que é um dos principais fornecedores de alimentos e matérias-primas do mundo. “Você só muda o foco do risco”, comenta ao falar sobre a dependência da China. Para ele, a diplomacia econômica brasileira precisa manter o equilíbrio e agir com cautela nas relações bilaterais com outros países.