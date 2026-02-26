Logo R7.com
Buscas por desaparecidos entram no terceiro dia em MG

58 mortes foram confirmadas pela Defesa Civil nas cidades de Juiz de Fora e Ubá

Conexão Record News|Do R7

Um cachorro foi salvo pelos bombeiros em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta (26). Confira o resgate na entrada ao vivo do 'Conexão Record News'.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

