Buscas por desaparecidos entram no terceiro dia em MG

Um cachorro foi salvo pelos bombeiros em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta (26). Confira o resgate na entrada ao vivo do 'Conexão Record News'.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!