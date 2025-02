Cabe a Trump buscar um meio do caminho nas negociações de paz na Ucrânia, analisa professor

Segundo Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), em entrevista ao Conexão Record News , os Estados Unidos têm um papel crucial nas negociações de paz na Ucrânia, e podem influenciar na manutenção da integridade do território ucraniano. No entanto, a considerar a aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin , o resultado pode não ser o mais satisfatório para o país invadido.



“Caberá ao Trump tentar buscar um meio do caminho. Certamente a Rússia não vai se retirar de todo todos os territórios, é impensável, por exemplo, a devolução da Crimeia, que já está há mais de uma década anexada pela Rússia. Mas, talvez, o Putin possa ser convencido de recuar um pouco as tropas, que, aliás, tem avançado cada vez mais ao longo do último ano”, pontua.



O Kremlin afirmou, nesta quinta-feira (27), que não negociará a anexação dos territórios ucranianos ocupados na guerra, correspondentes a 20% do país. A Ucrânia já afirmou diversas vezes que não abrirá mão de recuperar os territórios perdidos — Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, além da Crimeia, anexada em 2014. No entanto, a Rússia afirma que as regiões se tratam de partes integrais do país e que isso não pode ser contestado.