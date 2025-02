'Cada empresa precisa encontrar seu equilíbrio', diz especialista sobre trabalho híbrido

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (26), Rafael Ricarte, especialista em recursos humanos da Mercer Brasil, avalia que a predominância do trabalho híbrido em 2025 reflete um amadurecimento do mercado sobre esse modelo.



Ele explica que, para os empresários, já existem softwares avançados que permitem medir o desempenho dos profissionais remotamente, reduzindo o risco de contratações inadequadas. Do ponto de vista dos colaboradores, a consolidação das formas híbridas ou remotas de trabalho amplia as possibilidades para carreiras que não exigem contato presencial constante, como a área de tecnologia da informação.



Ricarte destaca que, com tais avanços, as empresas podem reter talentos de outras cidades ou até mesmo de outros países. No entanto, ele ressalta que "a flexibilidade tem um preço" e que "cada empresa precisa encontrar seu equilíbrio" nas modalidades de trabalho à distância.