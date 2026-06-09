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Caderneta de poupança tem entrada de R$ 2,6 bilhões em maio

Esse foi o primeiro ingresso de recursos na tradicional modalidade de investimento em 2026

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Em maio, a caderneta de poupança registrou uma entrada líquida de R$ 2,6 bilhões, segundo dados do Banco Central. O fato coincide com o início do programa Desenrola 2.0.

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