Caderneta de poupança tem entrada de R$ 2,6 bilhões em maio
Esse foi o primeiro ingresso de recursos na tradicional modalidade de investimento em 2026
Em maio, a caderneta de poupança registrou uma entrada líquida de R$ 2,6 bilhões, segundo dados do Banco Central. O fato coincide com o início do programa Desenrola 2.0.
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