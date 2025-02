Café ficou mais caro devido às ondas de calor; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (19), a economista Carla Beni explica que a alta nos preços do café pode ser atribuída às ondas de calor que afetaram grande parte do país. Ela comenta que, para manter a qualidade da safra, é necessário um clima fresco durante a noite — o que não ocorreu nas últimas colheitas.



A economista ressalta que o café não possui um substituto — o brasileiro não tem o costume de consumir chá ou outras bebidas caso o café tenha alta nos preços. Ela conclui que um estoque regulador do produto, que pode ser utilizado diante da elevação do seu valor, seria uma medida importante a ser adotada pelo governo.