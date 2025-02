Calorão deve continuar em São Paulo até a próxima semana, alerta meteorologista

Após dias de calor e chuva, a previsão é de tempo seco para esta segunda-feira (17) em São Paulo. Em entrevista ao Conexão Record News , Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, explicou que haverá condição de baixa umidade do ar para a capital paulista e cidades do interior.



Takao destacou que, na terça-feira (18), a previsão é de chuvas para algumas regiões com a chegada de ventos úmidos. No entanto, o meteorologista pontuou que as altas temperaturas devem permanecer no Sudeste do estado até a próxima semana, com chances de recordes de calor para a cidade de São Paulo.