Calorão deve se manter até o fim da semana e chuvas podem atingir o Nordeste

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (3), Alana Gabrielle, meteorologista da Climatempo, destaca que a onda de calor , que atinge grande parte do país, deve se manter até o domingo (9). Combinada às altas temperaturas, poucas chuvas isoladas devem ser previstas, principalmente, para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul — com temperaturas podendo ultrapassar os 33°C no Rio de Janeiro e São Paulo, e os 40°C em Porto Alegre.



No entanto, há previsão de chuvas, segundo a meteorologista, na tarde de hoje para as capitais do nordeste. As chuvas fortes e volumosas devem atingir, principalmente, as capitais litorâneas da região, como Salvador, Recife e São Luiz.