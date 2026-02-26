Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câmara aprova acordo entre Mercosul e União Europeia

Texto segue agora para análise do Senado, última etapa para entrada em vigor

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que agora será analisado pelo Senado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • MERCOSUL
  • Senado
  • UE (União Europeia)
  • comercio-exterior

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.