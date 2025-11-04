Câmara autoriza governo a gastar até R$ 5 bilhões por ano em defesa nacional
Projeto já foi aprovado pelo Senado e agora segue para sanção do presidente Lula
A Câmara dos Deputados autorizou o governo Lula a gastar até R$ 5 bilhões por ano com defesa fora da meta. O projeto autoriza que gastos do governo federal com projetos estratégicos em defesa nacional não sejam contados no teto de gastos e na meta do resultado primário.
