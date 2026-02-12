Logo R7.com
Câmara dos EUA aprova projeto sobre mudanças aos eleitores

Texto, liderado por republicanos, exige comprovação da cidadania americana para votação

Conexão Record News|Do R7

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei sobre mudanças para os eleitores nas eleições de meio de mandato, as midterms. O projeto, liderado por republicanos, exige a comprovação da cidadania americana para votar.

