Câmara vota destaques do texto-base da reforma tributária

Plenário já aprovou parecer do relator; texto traz regras para novo imposto sobre bens e serviços

Conexão Record News|Do R7

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da segunda fase da regulamentação da reforma tributária com foco no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

