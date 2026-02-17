Logo R7.com
Câmeras inteligentes são utilizadas para monitoramento de infrações

Drones e câmeras avançadas são usados para monitorar infrações e ajudar nas fiscalizações de agentes policiais

Conexão Record News|Do R7

Agentes de trânsito começaram a utilizar câmeras com inteligência artificial para monitorar imprudências de motoristas em estradas do nordeste de São Paulo.

