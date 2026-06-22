Candidato da direita é eleito presidente da Colômbia

O advogado e empresário Abelardo de la Espriella foi eleito presidente da Colômbia após vencer o segundo turno das eleições. Conhecido por seu discurso forte contra o sistema político tradicional, ele defende uma abordagem rigorosa na segurança pública do país.



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