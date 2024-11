Caso 123 Milhas: consumidores ativos ajudam no plano de recuperação judicial da empresa Companhia foi impactada pela falta de "credibilidade" e atualmente trabalha para resolver as dívidas do passado

Conexão Record News|Do R7 08/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share