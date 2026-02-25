Logo R7.com
Cemaden aponta risco alto de enxurradas e deslizamentos em Minas Gerais

Previsão ocorre por causa do solo encharcado e da continuidade da chuva nos próximos dias

Conexão Record News|Do R7

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta risco alto de novos deslizamentos e enxurradas na Zona da Mata, em Minas Gerais. Os desastres são resultados das fortes chuvas que atingiram o estado nesta semana.

