Chanceler alemão defende cooperação bilateral justa com a China

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, está em Pequim, onde se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quarta-feira (25). Durante o encontro, Merz destacou a importância de uma cooperação econômica bilateral mais equilibrada.



