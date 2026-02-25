Logo R7.com
Chanceler alemão defende cooperação bilateral justa com a China

Friedrich Merz e Xi Jinping reforçaram laços econômicos entre países durante reunião em Pequim

Conexão Record News|Do R7

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, está em Pequim, onde se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quarta-feira (25). Durante o encontro, Merz destacou a importância de uma cooperação econômica bilateral mais equilibrada.

