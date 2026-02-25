Chanceler alemão defende cooperação bilateral justa com a China
Friedrich Merz e Xi Jinping reforçaram laços econômicos entre países durante reunião em Pequim
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, está em Pequim, onde se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quarta-feira (25). Durante o encontro, Merz destacou a importância de uma cooperação econômica bilateral mais equilibrada.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Negociadores ucranianos e americanos vão se reunir
Encontro vai acontecer quinta (26), em Genebra; objetivo é discutir "pacote de prosperidade"
Departamento de Estados dos EUA faz alerta à Ucrânia
Comunicado foi enviado após ataque ucraniano contra porto russo no mar Negro
Donald Trump faz discurso do Estado da União
Em mensagem ao Congresso, presidente disse que Estados Unidos estão mais fortes do que nunca
Irã chama declarações de Donald Trump de 'grandes mentiras'
Trump critica Irã enquanto diplomacia tenta evitar escalada no Oriente Médio
Cemaden aponta risco alto de enxurradas e deslizamentos em Minas Gerais
Previsão ocorre por causa do solo encharcado e da continuidade da chuva nos próximos dias
Obesidade cresce 118% e atinge 25% da população brasileira
Pesquisa monitora hábitos de saúde da população adulta nas capitais
Senadores democratas criticam Trump por não usar sanções contra a Rússia
Análise identificou centenas de alvos que poderiam ter sido sancionados pelos EUA
Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil
Aeronaves ficam isentas; 25% das vendas ao país norte-americano terão taxa global de 10%
Mais de 10 mil brasileiros tiram a 1ª CNH pelo app em 2026
Novas regras reduziram tempo e custo para conclusão do processo de emissão do documento
Petrobras assume liderança em ranking na América Latina
Resultado foi confirmado após companhia brasileira adicionar US$ 26,3 bilhões desde o fim de 2025
Senado aprova PEC sobre locais de descanso de motoristas profissionais
Proposta é para motoristas de cargas e de passageiros; texto segue agora para Câmara
Contas do governo têm superávit de R$ 86,9 bilhões em janeiro
Alta receita está relacionada com crescimento da economia e aumento de impostos
Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata em Minas Gerais
Defesa Civil do estado faz alerta para moradores em áreas de risco
Irã está perto de acordo para compra de mísseis da China
Equipamentos têm alcance de cerca de 290 km e são projetados para evadir defesas navais