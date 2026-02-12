China e México realizam negociações sobre tarifas

Representantes do México e da China encontram-se em Pequim para proceder com negociações para diminuir tarifas impostas entre os países. Reunião é a primeira feita pelas duas nações desde o início da guerra comercial, no final de 2025.



