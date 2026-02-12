Logo R7.com
China e México realizam negociações sobre tarifas

Governo mexicano impôs taxas a milhares de produtos chineses importados; Pequim ameaçou resposta

Conexão Record News|Do R7

Representantes do México e da China encontram-se em Pequim para proceder com negociações para diminuir tarifas impostas entre os países. Reunião é a primeira feita pelas duas nações desde o início da guerra comercial, no final de 2025.

  • China
  • México
  • Tarifas
  • guerra-comercial

