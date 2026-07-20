China proíbe uso de apps de relacionamento com IA

O governo da China tomou medidas drásticas ao proibir o uso de aplicativos de relacionamento que utilizam inteligência artificial. A decisão visa combater a crescente dependência emocional e até mesmo o vício entre os usuários dessas plataformas. Duas grandes empresas tecnológicas foram obrigadas a interromper suas funções relacionadas à interação virtual por meio desses sistemas.



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