Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China proíbe uso de apps de relacionamento com IA

Mercado movimentou R$ 3 bilhões somente no ano de 2024 no país

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo da China tomou medidas drásticas ao proibir o uso de aplicativos de relacionamento que utilizam inteligência artificial. A decisão visa combater a crescente dependência emocional e até mesmo o vício entre os usuários dessas plataformas. Duas grandes empresas tecnológicas foram obrigadas a interromper suas funções relacionadas à interação virtual por meio desses sistemas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Inteligência artificial
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.