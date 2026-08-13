Ferramenta gratuita permite navegar por estrelas

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Imagem com 5,6 trilhões de pixels reúne quase 4 bilhões de objetos celestes

News das 10|Do R7

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Cientistas divulgaram o maior mapa 2D do cosmos já produzido, com 5,6 trilhões de pixels, que reúne quase 4 bilhões de objetos celestes.

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