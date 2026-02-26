China realiza voos regulares com drones perto de Taiwan

Nos últimos meses, um grande drone militar chinês fez voos regulares sobre o mar da China meridional. Analistas de segurança que observam as operações acreditam que os voos representam uma mudança radical nas táticas do país na região e aparentam testar estratégias de distração para uma possível invasão de Taiwan.



