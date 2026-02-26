Logo R7.com
China realiza voos regulares com drones perto de Taiwan

Segundo analistas, manobras testam estratégias de distração para possível invasão

Nos últimos meses, um grande drone militar chinês fez voos regulares sobre o mar da China meridional. Analistas de segurança que observam as operações acreditam que os voos representam uma mudança radical nas táticas do país na região e aparentam testar estratégias de distração para uma possível invasão de Taiwan.

