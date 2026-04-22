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China recusa acusações de Trump sobre apoio militar ao Irã

Pequim nega envolvimento militar e realça sua posição como parceiro comercial do Irã

Conexão Record News|Do R7

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A China rejeitou as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fornecer ajuda militar ao Irã.

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