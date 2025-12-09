Logo R7.com
China supera pela primeira vez valor das exportações em relação às importações

Exportadores redirecionaram embarques para mercados alternativos, como Europa e sudeste asiático

Conexão Record News|Do R7

A China registrou, pela primeira vez, um superávit comercial anual superior a US$ 1 trilhão (aproximadamente R$ 5,5 trilhões, na cotação atual).

