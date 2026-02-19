China tenta tirar vantagem de tarifas globais dos EUA

A imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos está levando a China a buscar novas alianças econômicas para proteger sua economia. De acordo com uma análise da Reuters, Pequim tenta integrar sua base industrial aos principais blocos econômicos mundiais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!