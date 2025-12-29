Logo R7.com
China vai cercar Taiwan em treinamento de guerra real com simulação de ataques

Medida foi classificada pelo governo chinês como 'aviso sério aos separatistas'

Conexão Record News|Do R7

A China irá iniciar um exercício militar envolvendo o uso de armamento real ao redor da ilha de Taiwan. A operação foi descrita pelo governo chinês como um aviso aos separatistas taiwaneses.

