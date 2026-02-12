Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China vai reduzir taxas sobre produtos lácteos europeus

Medida afeta produtos como queijos frescos e processados, coalhada e cremes

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A China anunciou a redução das tarifas sobre produtos lácteos importados da União Europeia como parte de ações para aliviar tensões comerciais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • china
  • tarifas
  • ue
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.