CIA publica novas instruções para recrutar iranianos
Agência de Inteligência busca por fontes no Irã, China, Coreia do Norte e Rússia
A CIA divulgou uma mensagem em suas redes sociais para recrutar fontes no Irã, além de outros países como China, Coreia do Norte e Rússia.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
China realiza voos regulares com drones perto de Taiwan
Segundo analistas, manobras testam estratégias de distração para possível invasão
Donald Trump e Volodymyr Zelensky conversam por telefone
Líderes abordaram troca de prisioneiros e reconstrução da Ucrânia em ligação telefônica
Mais de 2.500 cidades brasileiras estão em risco de desastres naturais
Juiz de Fora é o 9º município com maior população em área de risco, segundo o Cemaden
Buscas por desaparecidos entram no terceiro dia em MG
58 mortes foram confirmadas pela Defesa Civil nas cidades de Juiz de Fora e Ubá
Representantes dos EUA e Irã retomam negociações em Genebra nesta quinta (26)
Objetivo é chegar a acordo sobre programa nuclear iraniano e evitar ataques na região
Rússia usou míssil de cruzeiro com capacidade nuclear
Desenvolvimento do projétil levou Trump a abandonar tratado histórico em 2019
Câmara aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
Texto segue agora para análise do Senado, última etapa para entrada em vigor
Tensão entre EUA e Irã pode aumentar o preço do petróleo
País do Oriente Médio é um dos principais produtores mundiais do combustível fóssil
Inadimplência alcança maior patamar no Brasil
Mais de 80 milhões de brasileiros não estão conseguindo pagar as dívidas em atraso
Dólar registra queda e atinge menor valor em 21 meses
Moeda norte-americana fechou quarta (25) cotada a R$ 5,12 e abriu a quinta (26) no mesmo patamar
Número de mortes após chuvas em MG sobe para 58, segundo Defesa Civil
Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata Mineira neste momento; há previsão de mais chuvas
Negociadores ucranianos e americanos vão se reunir
Encontro vai acontecer quinta (26), em Genebra; objetivo é discutir "pacote de prosperidade"
Departamento de Estados dos EUA faz alerta à Ucrânia
Comunicado foi enviado após ataque ucraniano contra porto russo no mar Negro
Donald Trump faz discurso do Estado da União
Em mensagem ao Congresso, presidente disse que Estados Unidos estão mais fortes do que nunca