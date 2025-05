Cidades precisam encontrar ‘vocação’ para desenvolver economia local, segundo especialista

A Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) elaborou o índice das dez cidades brasileiras mais desenvolvidas . O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (8) e, segundo Luiz Firmino, pesquisador de regulação e infraestrutura da FGV Ceri, permite avaliar melhor os resultados dos projetos de habitação, saneamento e mobilidade na qualidade de vida da população.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), Firmino afirma que a pesquisa, ao revelar que municípios de São Paulo e Paraná possuem os melhores indicadores socioeconômicos do país , demonstra a necessidade de que as cidades aproveitem melhor suas "vocações" para impulsionar a economia local. Ele cita como exemplo Águas de São Pedro (SP), que, como o próprio nome indica, utiliza suas fontes naturais para fomentar o turismo.