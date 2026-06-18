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CNPJ vai passar a ter letras a partir do mês de julho

Formato atual está no limite técnico, por isso Receita Federal pretende adotar novo modelo

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A partir de julho, o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) incluirá letras para ampliar a capacidade do sistema. Especialista analisa os impactos da mudança.

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