Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar?

“A perda de valor do dólar não é totalmente em decorrência das taxas”, comenta Denis Medina, economista, sobre o baixo valor da moeda registrado na quinta-feira (7), valendo R$ 5,42.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (8), Medina explica que os Estados Unidos, um dos indicadores da força do dólar , geraram crescimento econômico no último trimestre. O especialista avalia que o motivo da queda se dá pelo movimento internacional em torno da redução da taxa de juros americana, que se encontra elevada no momento.



Como existe especulação sobre uma queda do índice em breve, os investidores que se beneficiam desta situação acabam procurando outros mercados, retirando capital dos Estados Unidos.



Diante desse cenário, agora seria o momento ideal para comprar dólar? Medina pondera. "Especular em moeda americana é preocupante, é difícil, porque você nunca sabe quais os caminhos que esse tipo de oscilação pode ter [...] Agora, se a pessoa tem planos, por exemplo, de uma viagem internacional no final do ano, ela pode aproveitar esse momento e já começar a fazer compras de dólares parcelados para que ela tenha um preço médio melhor", aconselha.