Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Combustível fica mais caro nos postos em fevereiro

Corte promovido nos preços de venda para distribuidoras não chegou ao consumidor final

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O combustível ficou mais caro nos postos em fevereiro, mesmo com o corte de preços da Petrobras às refinarias.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Etanol
  • Gasolina
  • conexao-record-news
  • petrobras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.