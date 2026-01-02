Logo R7.com
Começam hoje as novas regras para financiamento de imóveis

Teto vai variar entre R$ 255 mil e R$ 270 mil; medida amplia acesso para famílias de baixa renda

Conexão Record News|Do R7

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida já estão em vigor, aumentando o teto para imóveis financiados.

