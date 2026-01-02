Começam hoje as novas regras para financiamento de imóveis
Teto vai variar entre R$ 255 mil e R$ 270 mil; medida amplia acesso para famílias de baixa renda
As novas regras do Minha Casa, Minha Vida já estão em vigor, aumentando o teto para imóveis financiados.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Reforma da Previdência traz regras automáticas de transição
Pontuação para aposentadoria por tempo de contribuição e por idade teve alterações
Filha de Kim Jong-un reacende especulações de sucessão do governo norte-coreano
Kim Jun-ae apareceu ao lado do pai durante visita pública a mausoléu da família
Maduro diz estar pronto para dialogar com Trump
Venezuelano considerou acordos sobre petróleo, migração e luta contra o tráfico de drogas
Rússia entrega aos Estados Unidos possível prova de ataque ucraniano
Segundo Moscou, Kiev lançou drones de longo alcance contra residência presidencial
Kim Jong-un reforça aliança com Rússia em mensagem de fim de ano
Líder norte-coreano elogiou soldados que lutam em terra estrangeira pela 'honra da nação'
Rússia vai endurecer postura nas negociações com Ucrânia
Governo afirmou que suposto ataque de Kiev visa colapsar processo para acordo de paz
China vai cercar Taiwan em treinamento de guerra real com simulação de ataques
Medida foi classificada pelo governo chinês como 'aviso sério aos separatistas'
Reforma tributária deve afetar preço dos imóveis
Alto padrão pode ter aumento de carga, enquanto populares serão beneficiados
Ex-presidente Jair Bolsonaro passa por nova cirurgia
Procedimento consiste em aplicar anestésico no nervo que controla o diafragma
EUA vão reforçar presença militar perto da Venezuela
Estratégia é fortalecer bloqueio a petroleiros considerados clandestinos na costa do país
Putin indica que pode trocar territórios em acordo
Segundo jornal russo, presidente abordou assunto durante reunião com empresários
Ataques russos matam duas pessoas na Ucrânia
Segundo jornal russo, presidente abordou assunto durante reunião com empresários
Turquia prende 115 suspeitos de planejar ataques
Prisões foram realizadas em Istambul; polícia apreendeu armas, munições e documentos
Zelensky deve se reunir com Donald Trump no domingo (28)
Lier Ferreira explica caminhos para o fim da Guerra da Ucrânia