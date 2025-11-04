Comissão do Senado adia votação do projeto de isenção do IR

A Comissão do Senado adiou a votação do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. A sessão estava prevista para a manhã desta terça-feira (4), mas houve um pedido de vista. A sessão foi remarcada para a quarta-feira (5).



