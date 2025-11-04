Logo R7.com
Comissão do Senado adia votação do projeto de isenção do IR

Texto vale para quem ganha até R$ 5.000 e dá desconto parcial para quem recebe até R$ 7.350

Conexão Record News|Do R7

A Comissão do Senado adiou a votação do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. A sessão estava prevista para a manhã desta terça-feira (4), mas houve um pedido de vista. A sessão foi remarcada para a quarta-feira (5).

