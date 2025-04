Como o Brasil lidaria com apagão igual ao que ocorreu na Europa? Veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News , o especialista em gerenciamento de crise Gerardo Portela analisa como o sistema brasileiro de energia seria afetado diante de um apagão como o ocorrido em parte da Europa nesta segunda-feira (28).



Portela menciona que a experiência do Brasil com situações de apagão ofereceria uma vantagem. “Nós acabamos aprendendo um pouco com os apagões. Eles aconteceram no Brasil cerca de 20 anos atrás, e nós criamos mais opções”.



A diversidade energética do país, com investimentos em energia eólica, hidrelétrica e solar, além da possibilidade de recorrer a usinas movidas a gás e a óleo, facilitaria uma resposta diante de uma crise do tipo.



“Nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo, mas é claro, as cidades continuam crescendo e a gente precisa manter essa corrida, que é sempre a demanda de energia contra os recursos para produzi-la”, destaca o especialista.