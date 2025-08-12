Compra de soja americana pela China ameaçaria agronegócio brasileiro a longo prazo; entenda

Em meio ao acordo para adiar a aplicação do tarifaço sobre produtos chineses por mais 90 dias , o presidente Donald Trump pediu, neste domingo (10), que o país comprasse cada vez mais a soja americana, o que afetaria o agronegócio brasileiro . Atualmente, os Estados Unidos exportam cerca de 20% da soja comprada pelos chineses, contra mais de 70% dos brasileiros.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirma que a ameaça à produção brasileira não é imediata, mas existe. “A avaliação do setor é que os Estados Unidos não têm toda essa soja para fornecer à China imediatamente. Ou seja, se a China aceitar, isso vai ser uma mudança gradual, mas mesmo assim seria muito danoso para o Brasil”, diz.