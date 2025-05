Concessões dos EUA em acordo com a China podem ser boa notícia para o Brasil; entenda

Após mais de um mês travando uma guerra tarifária, os Estados Unidos e a China anunciaram um acordo pela redução das altas tarifas por, ao menos, 90 dias. As tarifas norte-americanas sobre o país asiático vão de 145% para 30%, enquanto as taxas chinesas sobre os EUA serão reduzidas de 125% para 10%. Após o anúncio, as principais bolsas da Europa e da Ásia abriram em alta.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (12), Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, comenta os impactos do acordo para a geopolítica mundial.



“Por enquanto, a gente vê com uma grande expectativa porque é possível que realmente gere impacto para o mundo inteiro. [...] Já que o comércio com a China, que os americanos saem perdendo, eles fizeram concessões, com reduções das alíquotas, para o Brasil, que eles já saem ganhando, não tem muita justificativa de manter a sobretaxa. Quem sabe, pelo menos, a parte do aço reduzir de 25% para 10%”, diz Feijó.