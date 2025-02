Condições de trabalho na fábrica de fantasias que pegou fogo serão investigadas, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (13), o advogado trabalhista Luis Zainaghi comenta que as condições dos empregados do galpão que pegou fogo no Rio de Janeiro estão sob apuração e podem acabar em processos cíveis e criminais para os responsáveis pelo local.



O especialista explica que o Ministério Público do Trabalho analisa o cumprimento dos direitos laborais por parte da fábrica de fantasias. Paralelamente, o Ministério Público do Rio de Janeiro analisa se a documentação da empresa está adequada, se debruçando sobre a regularidade dos alvarás de funcionamento e autorizações legais.



Uma fábrica de fantasias em Ramos, zona Norte do Rio de Janeiro, foi atingida por um incêndio nesta quarta-feira (12) . As causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas. O local é responsável pela confecção de fantasias carnavalescas nesta época do ano. Em nota, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) divulgou uma nota lamentando o ocorrido.