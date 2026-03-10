Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Conflito no Oriente Médio mexe em cenário econômico brasileiro

Disparada do preço do petróleo pesa sobre inflação e corte na Selic vira dúvida

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A guerra no Oriente Médio influencia a economia brasileira, com o aumento do preço do petróleo afetando inflação e taxa Selic.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Guerra
  • Inflação
  • Juros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.