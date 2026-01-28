Logo R7.com
Congresso pode acelerar votação e levar texto direto ao plenário

Objetivo é acelerar a tramitação e destravar a implementação do tratado no Brasil

Conexão Record News|Do R7

O Congresso Nacional avalia levar diretamente ao plenário o acordo entre Mercosul e União Europeia.

