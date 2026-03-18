Congresso promulga acordo entre Mercosul e União Europeia

O Congresso promulgou o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A parceria prevê a redução de tarifas de importação e exportação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos.



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