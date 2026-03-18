Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Congresso promulga acordo entre Mercosul e União Europeia

Parceria prevê redução de tarifas de importação e exportação para mais de 90% dos produtos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Congresso promulgou o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A parceria prevê a redução de tarifas de importação e exportação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • MERCOSUL
  • UE (União Europeia)
  • conexao-record-news
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.